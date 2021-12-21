Азербайджан - лидер региона по всем показателям - Вюсал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - лидер региона по всем показателям.

Об этом во вторник на конференции на тему "Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня, завтра" сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы, сообщает Trend.

Он отметил, что после освобождения Карабаха улучшилось соотношение прибыли и уменьшился риск.

"Он уменьшился потому, что Азербайджан обеспечил свою безопасность. Освободив земли, наша страна добилась безопасности в регионе, что, в свою очередь, снижает риск и повышает прибыль. Азербайджан обеспечил экономический рост, освобождение земель будет способствовать дальнейшему продолжению процесса", - отметил Гасымлы.

Он также добавил, что льготы, которые будут предоставлены инвесторам на освобожденных территориях, повысят инвестиционную привлекательность страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)