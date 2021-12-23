Турецкий центробанк до конца года может подписать сделку по своп-линии с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Переговоры между центральным банком Турции и коллегами в Азербайджане и ОАЭ по обеспечению возможной линии валютных свопов завершаются, и одна сделка, скорее всего, состоится до конца года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Reuters.

По данным источника, Турция нуждается в такой иностранной валюте, чтобы обеспечить защиту от стремительного обвала лиры и инфляции, а также для укрепления резервов центрального банка.

Кроме того, ЦБ Турции, который в последние два года с некоторым успехом искал иностранные своп-линии, отказался комментировать состояние переговоров с Азербайджаном и ОАЭ.

Также высокопоставленный чиновник сообщил Reuters, что сделка с Азербайджаном почти завершена и соглашения об обмене будут вносить позитивный вклад в этот период (и) переговоры с несколькими странами продолжаются. Второй источник сообщил, что первоначальная сумма сделки по своп-линии с Азербайджаном может быть небольшой, но постепенно может увеличиваться.

"Переговоры с ОАЭ также находятся на продвинутой стадии. Вероятность того, что одна из них будет подписано до конца года, очень высока", - сказал источник.

Отметим, что в прошлом месяце глава ЦБ Турции Сахап Кавчиоглу встретился с официальными лицами ОАЭ в Анкаре для предварительных переговоров о потенциальном соглашении об обмене валютами, и они договорились улучшить сотрудничество.

Напомним, что Турция ранее стремилась заключить сделки с центральными банками Соединенных Штатов, Великобритании, России и Малайзии. Резервы ЦБ Турции остаются истощенными после серии интервенций в 2019-2020 годах, в ходе которых через государственные банки было продано около 128 миллиардов долларов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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