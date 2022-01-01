Азербайджанская нефть подешевела
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская нефть подешевела на мировом рынке.
Как сообщает в субботу Trend, цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 1,58 доллара и установилась на отметке 80,55 доллара США.
Официальный курс на 25 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.
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