Отменен визовый режим между Азербайджаном и Катаром
БАКУ /Trend/ - Отменен визовый режим между Азербайджаном и Катаром.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о ратификации соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар об освобождении от виз владельцев общегражданских паспортов, сообщает Trend.
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