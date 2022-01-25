Заложен фундамент нового моста через реку Астарачай (ФОТО)

АСТАРА /Trend/ - Заложен фундамент нового автомобильного моста через реку Астарачай между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, в церемонии приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми, представители делегаций двух стран.

Мост будет сдан в эксплуатацию до конца этого года.

Напомним, что в связи с истечением срока эксплуатации и непригодностью существующего моста через реку Астарачай возникла необходимость в строительстве нового автомобильного моста на территории пункта пропуска Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).

(Автор: Садраддин Агджаев)