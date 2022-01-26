Германия поддержит развитие частного сектора Азербайджана

Экономика 26 января 2022 10:16 (UTC+04:00)
Германия поддержит развитие частного сектора Азербайджана
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер
Минздрав Туркменистана закупит лекарственные средства
Минздрав Туркменистана закупит лекарственные средства
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