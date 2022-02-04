"Южный газовый коридор" имеет большое значение для энергобезопасности Европы и перехода на чистую энергию – посол Великобритании

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" имеет большое значение для энергобезопасности Европы, декарбонизации и перехода на чистую энергию.

Как сообщает Trend, об этом говорится в пятницу в публикации в Twitter посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа.

"Я участвовал в VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора". Этот коридор имеет большое значение для энергобезопасности Европы, декарбонизации и перехода на чистую энергию", - отметил дипломат.

Он добавил, что рад видеть вклад bp Azerbaijan в осуществлении этого перехода.

(Перевод: Фидан Мустафаева)