В Азербайджане фермерам выплачены субсидии на сумму более чем 61 млн манатов
БАКУ /Trend/ - Агентство по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Азербайджана выплатило субсидии 159 500 фермерам на сумму 61,836 миллиона манатов на осенние посевы сезона 2021/2022, сообщили Trend в минсельхозе.
По данным ведомства, субсидии переведены на "фермерскую карту" сельхозпроизводителей.
В соответствии с законодательством, фермеры могут обналичить 25 процентов средств, перечисленных на карту, через банкоматы, а 75 процентов потратить безналичным путем на закупку техники и другого необходимого оборудования.
Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, в сезоне 2021/2022 за каждый гектар посевов зерновых фермерам выплачивается субсидия в размере 210 манатов. Сегодня выплачиваемые субсидии охватывают около 300 тысяч гектаров посевных площадей.
В настоящее время продолжается проверка посевных данных и документов фермеров на землю. Предусматривается завершить выплату субсидий на осенние посевы в оптимальные сроки, говорится в сообщении минсельхоза.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)