В Азербайджане фермерам выплачены субсидии на сумму более чем 61 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Агентство по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Азербайджана выплатило субсидии 159 500 фермерам на сумму 61,836 миллиона манатов на осенние посевы сезона 2021/2022, сообщили Trend в минсельхозе.

По данным ведомства, субсидии переведены на "фермерскую карту" сельхозпроизводителей.

В соответствии с законодательством, фермеры могут обналичить 25 процентов средств, перечисленных на карту, через банкоматы, а 75 процентов потратить безналичным путем на закупку техники и другого необходимого оборудования.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, в сезоне 2021/2022 за каждый гектар посевов зерновых фермерам выплачивается субсидия в размере 210 манатов. Сегодня выплачиваемые субсидии охватывают около 300 тысяч гектаров посевных площадей.

В настоящее время продолжается проверка посевных данных и документов фермеров на землю. Предусматривается завершить выплату субсидий на осенние посевы в оптимальные сроки, говорится в сообщении минсельхоза.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)