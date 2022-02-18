Конфедерация предпринимателей Азербайджана обеспечивает активное взаимодействие местного бизнеса с иностранным (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Конфедерация предпринимателей Азербайджана обеспечивает активное взаимодействие местных предпринимателей с бизнес-структурами других стран.

Об этом сказал в интервью Trend вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов.

По его словам, конфедерация сотрудничает с аналогичными структурами более 50 стран мира и на сегодняшний день имеет представительства в 28 государствах.

"Кроме того, мы представлены в таких организациях, как ТюркПА, Международная торговая палата Шелкового пути, Организация Черноморского экономического сотрудничества и ряде других", - сказал Зейналов.

Он также отметил, чти при Конфедерации предпринимателей Азербайджана действует туристическая комиссия, которая проводит мониторинги развития этого сектора, обсуждает проблемы и представляет правительству рекомендации по развитию туризма.

По его словам, конфедерация в рамках своей деятельности в Азербайджане оказывает нефинансовую поддержку предпринимателям, в частности, проводит тренинги, семинары, оказывает консалтинговые услуги, а также представляет интересы бизнесменов в общественных объединениях на местном и международном уровне.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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