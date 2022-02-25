ВТБ (Азербайджан) рекомендовал клиентам-юрлицам временно воздержаться от проведения операций в долларах США и евро

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) в настоящий момент продолжает предоставлять финансовые услуги, сохраняя высокий уровень ликвидности и капитала. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, сказали в пятницу в ВТБ (Азербайджан) в ответ на запрос Trend.

"Все счета активны и средства клиентов доступны как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для проведения всех операций в национальной валюте на территории Азербайджана. Банк выполняет свои обязательства перед клиентами. Получение наличных возможно в любом банкомате и банков - партнерах на всей территории страны. Платежные карты ВТБ (Азербайджан) продолжают функционировать за рубежом, и вы можете обналичить средства в любой момент. Клиентам — юридическим лицам рекомендуем временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания вашей организации в банке ВТБ (Азербайджан). Банк в ближайшее время представит своим клиентам альтернативные решения", - сказали в банке.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev