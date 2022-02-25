ВТБ (Азербайджан) рекомендовал клиентам-юрлицам временно воздержаться от проведения операций в долларах США и евро

Экономика 25 февраля 2022 14:19 (UTC+04:00)
ВТБ (Азербайджан) рекомендовал клиентам-юрлицам временно воздержаться от проведения операций в долларах США и евро

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) в настоящий момент продолжает предоставлять финансовые услуги, сохраняя высокий уровень ликвидности и капитала. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, сказали в пятницу в ВТБ (Азербайджан) в ответ на запрос Trend.

"Все счета активны и средства клиентов доступны как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для проведения всех операций в национальной валюте на территории Азербайджана. Банк выполняет свои обязательства перед клиентами. Получение наличных возможно в любом банкомате и банков - партнерах на всей территории страны. Платежные карты ВТБ (Азербайджан) продолжают функционировать за рубежом, и вы можете обналичить средства в любой момент. Клиентам — юридическим лицам рекомендуем временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания вашей организации в банке ВТБ (Азербайджан). Банк в ближайшее время представит своим клиентам альтернативные решения", - сказали в банке.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Баку открылась экспозиция &quot;За моими мечтами&quot; (ФОТО)
В Баку открылась экспозиция "За моими мечтами" (ФОТО)
Страницы как белый холст – Почему гитарист легендарной &quot;Гая&quot; рисовал в книгах? (ФОТО)
Страницы как белый холст – Почему гитарист легендарной "Гая" рисовал в книгах? (ФОТО)
И приходила женщина... – роман Максуда Ибрагимбекова на театральных подмостках
И приходила женщина... – роман Максуда Ибрагимбекова на театральных подмостках
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Парламент Азербайджана принял изменение в закон о назначении священнослужителей, ответственных за места поклонения Общество 15:51
ЕС не продемонстрировал решительную позицию по украинскому вопросу - Эрдоган Политика 15:48
В Баку открылась экспозиция "За моими мечтами" (ФОТО) Культура 15:45
Посол Украины назвал потери среди гражданского населения Европа 15:40
Посольство Азербайджана и диаспора участвуют в доставке соотечественников из Украины в Молдову - Гудси Османов Политика 15:40
Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать пожертвования с помощью банковских карт Общество 15:37
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров Европа 15:31
Самая опасная ситуация к северо-западу от Киева - Алексей Арестович Европа 15:25
Аллахверди Багиров, Реза Дегати, Мехрибан Бекирова… - рассказывают очевидцы Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) Социум 15:22
В столице Азербайджана завершились соревнования 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО) Общество 15:17
В метро Баку назвали число перевезенных болельщиков после матча "Карабах"-"Марсель" Общество 15:13
Украина прорабатывает варианты для возвращения своих граждан из Азербайджана на родину – посол Политика 15:04
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы Тендеры 15:00
В Азербайджане бакалавры смогут повторно сдать вступительный экзамен в магистратуру - Малейка Аббасзаде Общество 14:56
В Украине заявили об уничтожении около 20 танков противника в Черниговской области Европа 14:54
Уточняется число азербайджанцев в Харькове - почетный консул Политика 14:53
В Азербайджане названы даты вступительных экзаменов в вузы Общество 14:48
В Азербайджане пакет соцреформ в 2022 г. охватил 3,4 млн человек - министерство Экономика 14:36
В Казахстане усовершенствуют механизмы господдержки туристической отрасли Казахстан 14:35
ВТБ (Азербайджан) рекомендовал клиентам-юрлицам временно воздержаться от проведения операций в долларах США и евро Экономика 14:19
Товарооборот между Грузией и Узбекистаном значительно вырос за год Грузия 14:04
Туркменистан рассматривает возможность создания паромного сообщения с российским портом Транспорт 14:01
Необходимо работать во имя мира и спокойствия, чтобы избежать в будущем таких трагедий, как Ходжалинская - британский посол Политика 13:55
ВБ проведет в Баку семинар - региональный менеджер Экономика 13:53
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Нидерландов в январе 2022 г. Турция 13:45
В Азербайджан прибыла группа врачей из Турции для осмотра ветеранов войны (ФОТО) Общество 13:43
В минтруда Азербайджана рассказали о планах по расширению цифровой инфраструктуры Экономика 13:41
Виновные в Ходжалинском геноциде должны быть привлечены к ответственности – азербайджанский депутат Политика 13:32
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 13:19
Завтра в Баку временно изменят схему движения ряда автобусных маршрутов – БТА Общество 13:17
Милли Меджлис принял заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 13:12
Доходы карбамидного завода SOCAR выросли в шесть раз Энергетика 13:11
Карбамидный завод SOCAR утроил объём производства Энергетика 13:05
В Университете АДА состоялось международное мероприятие «Признай ради примирения» (ФОТО) Общество 13:03
Экспорты SOCAR Carbamide выросли в 4 раза Энергетика 12:57
В SOCAR Carbamide назвали сроки полного погашения кредита Энергетика 12:56
В столице Азербайджана стартовал заключительный день соревнований 27-го Первенства страны и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО) Общество 12:50
Kapital Bank представит бизнесу решение мобильного POS-терминала - председатель правления Экономика 12:50
Грузия не присоединится к антироссийским санкциям - премьер Грузия 12:47
Армянское государство должно ответить за Ходжалы на юридическом уровне - Хикмет Гаджиев Политика 12:42
Обнародован Топ-5 стран - крупнейших импортеров ферросплавов из Грузии Грузия 12:31
44-дневная Отечественная война и трехсторонние заявления создали новые возможности в регионе– Джейхун Байрамов Политика 12:21
В Кяльбаджаре, Шуше и Ходжавенде обнаружены массовые захоронения – Джейхун Байрамов Политика 12:13
В России за сутки госпитализировали 14 937 человек с коронавирусом Россия 12:11
Туркменистан работает над созданием коридора для доступа к ближневосточным портам Транспорт 12:10
AccessBank объявляет тендер Экономика 12:02
Ходжалинский геноцид – наглядный пример расистской политики Армении – Джейхун Байрамов Политика 11:59
Продовольственный рынок Грузии станет более конкурентоспособным благодаря международной поддержке (Эксклюзив) Грузия 11:51
"Дочка" казахстанской нефтяной компании привлечет услуги по ремонту скважин Казахстан 11:46
Граждане Азербайджана могут выехать из Украины в Молдову наземным путем – МИД Политика 11:45
Товарооборот между Россией и Таджикистаном за 2021 год превысил допандемийный уровень Таджикистан 11:35
В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания Политика 11:28
В Азербайджане налоговые поступления в 2021 г. превысили прогноз на 117,6% - Госналоговая служба Экономика 11:18
Назначен новый глава МВД Казахстана Казахстан 11:16
В Киеве объявлена воздушная тревога Европа 11:08
Страницы как белый холст – Почему гитарист легендарной "Гая" рисовал в книгах? (ФОТО) Культура 11:05
Следующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана - Микаил Джаббаров Экономика 11:01
Правительство Узбекистана и ООН завершают первую совместную программу Фонда ЦУР Узбекистан 10:58
Снайперы азербайджанской армии совершенствуют огневую подготовку (ВИДЕО) Общество 10:56
Грузия значительно увеличила импорт угля из Казахстана Грузия 10:53
Названа перевалка грузов третьим по величине портом Турции Турция 10:49
Iran Air готова организовать вывозные рейсы для граждан Ирана на Украине Экономика 10:45
Завтра на ряде улиц Баку ограничат движение транспорта Общество 10:42
В Госналоговой службе Азербайджана анонсировали ряд реформ Экономика 10:36
Минздрав КР планирует закупить вакцину от COVID-19 американского производства «Johnson & Johnson» Кыргызстан 10:35
Стоимость азербайджанской нефти превысила $106 за баррель Энергетика 10:33
МВД Украины обвинило Россию в планах атаковать Киев Европа 10:16
В результате операции на Абшероне задержаны четверо чиновников – Генпрокуратура Общество 10:15
В 2021 г. налоговые поступления в бюджет составили 74% от всех поступлений - Микаил Джаббаров Экономика 10:09
Основным приоритетом стратегии развития Азербайджана является конкурентоспособная экономика - Шахмар Мовсумов Экономика 10:05
В 2021 г. ВВП Азербайджана вырос на 5,6%, а ненефтяной сектор - на 7,2% - министр Экономика 10:03
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 февраля Финансы 10:00
В Турции заявили о возможности закрытия для России проливов в рамках конвенции Монтрё Турция 09:58
В Узбекистане рассмотрены перспективы развития бизнеса в Каракалпакстане Узбекистан 09:53
Сегодня Милли Меджлис примет заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 09:52
Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее Энергетика 09:45
Air Astana вывезет казахстанцев из Украины Казахстан 09:45
SOCAR Energy Ukraine работает в штатном режиме Энергетика 09:37
Azercell оказал поддержку своим абонентам в Украине! ИКТ 09:19
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана Политика 09:09
Обнародовано количество судов, принятых турецким портом Искендерун в январе 2022 г. Турция 09:06
Названа перевалка портами Турции грузов из Греции Турция 09:02
Власти Украины сообщили об обстреле аэропорта в Ривне В мире 08:56
Обнародован план расходов на проект по транзиту азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив) Энергетика 08:35
В Киеве сообщили о пожаре в жилом доме после попадания обломков ракеты, есть пострадавшие В мире 07:54
Украинские власти сообщили о жертвах в результате удара ВС России на Запарожье В мире 07:26
Макрон заявил, что Зеленский просил его передать Путину предложение по переговорам Европа 07:09
В Украине сообщают о ракетных ударах по Киеву В мире 06:36
ВОЗ выделила $3,5 млн на гуманитарную помощь населению Украины В мире 06:10
"Боинг" доставил в Индию 12-й самолет P-8I Другие страны 05:28
В МАГАТЭ призвали к максимальной сдержанности во избежание угрозы ядерным объектам Украины В мире 04:56
США намерены поставить в Украину вооружение на 600 миллионов долларов США 04:22
Токио замораживает выдачу виз россиянам, активы финучреждений России, ограничивает экспорт Россия 03:41
Зеленский назвал число погибших и раненых украинцев В мире 03:07
Президент Украины издал указ о всеобщей мобилизации В мире 02:41
Украина заявила о гибели 13 пограничников на острове Змеиный в Черном море В мире 02:12
Минфин США исключил из санкций против РФ поставки ряда продукции США 01:39
Помощник Президента Азербайджана поделился публикацией в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением (ФОТО) Политика 01:08
Минздрав Украины назвало число погибших и раненых В мире 00:37
Ситуация в Украине и вокруг нее вызывает серьезную озабоченность - замминистра Политика 00:08
Все новости