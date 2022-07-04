Министр энергетики Ирана едет в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Пятого июля министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан совершит официальный однодневный визит в Азербайджан.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на дипломатический источник.

По его данным, иранского министра энергетики, который прибудет в Баку по приглашению азербайджанского коллеги, будет сопровождать делегация в составе 10 человек.

Мехрабиан в рамках визита проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, в том числе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)