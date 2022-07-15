В двух Домах МСБ предпринимателям оказано более 31 тыс. услуг

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2022 года Домами МСБ в Хачмазе и Евлахе предпринимателям оказано 31 317 услуг.

12 347 из них оказаны Домом МСБ в Хачмазе, а 18 970 - Домом МСБ в Евлахе. Об этом сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

По его данным, в большинстве случаев обращения предпринимателей были связаны с налоговыми вопросами, выдачей сертификата о происхождении и коммунальными услугами.

Показатель удовлетворенности предпринимателей услугами Домов МСБ составляет 98 процентов.

Отметим, что уровень удовлетворенности предпринимателей услугами, оказываемыми Домами МСБ в Хачмазе и Евлахе, измеряется посредством электронной системы.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)