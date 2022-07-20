Центробанк Азербайджана утвердил нововведение по обязательному страхованию автомобилей

БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) утвердил нововведение по обязательному страхованию автомобилей, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на страховом рынке страны.

Председатель ЦБА Талех Кязымов утвердил «Порядок регулирования выплат между страховщиками в связи с возмещением ущерба, причиненного автотранспортному средству, управляемому потерпевшим в дорожно-транспортном происшествии».

Согласно новому порядку, с 1 ноября 2022 года ущерб, нанесенный транспортному средству, застрахованному в обязательном порядке, будет возмещаться уже не противоположной стороной, а компанией, которой был застрахован автомобиль.