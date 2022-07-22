Азербайджанский газ повлияет на диверсификацию поставок в ЕС - посол Чехии (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Чешская Республика заинтересована в получении доступа к природному газу от такого надежного партнера, как Азербайджан.

Об этом сказал в интервью Trend посол Чешской Республики в Азербайджане Милан Седлачек.

"18 июля Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Европейским союзом и Азербайджаном. В то же время Европейская комиссия, а также отдельные страны - участницы ЕС и европейские энергетические компании ищут других потенциальных поставщиков газа, в особенности СПГ, за пределами России", - сказал Седлачек.

По словам посла, недавно Чехии удалось арендовать дополнительные мощности на терминале СПГ в Голландии. В контексте энергетического кризиса в Европе Чехия рассматривает все варианты, которые потенциально могут сделать ее менее зависимой от поставок из России.

"Мы уже знаем Азербайджан как надежного поставщика нефти, и недавнее соглашение о расширении Трансальпийского трубопровода (TAL), который доставляет азербайджанскую нефть в нашу страну, делает нас менее зависимыми от России. Чехия заинтересована в получении доступа к газу от всех надежных поставщиков в среднесрочной перспективе", - отметил Седлачек.

Посол отметил, что энергетические компании из Чехии могут быть заинтересованы в развитии проектов в Карабахе в сфере гидроэнергетики.

"Я только недавно вступил в должность. Со слов своих коллег из посольства, которые посетили Кяльбаджар и Лачин, могу судить об огромном гидроэнергетическом потенциале этих горных регионов, который также представляет интерес для чешских компаний", - сказал Седлачек.

По словам дипломата, в соответствии с существующими планами по декарбонизации, в ближайшие годы ЕС осуществит серьезный переход от природного газа к водороду. Евросоюз приветствует усилия своих партнеров в этом направлении, отметил посол.

"Производство и экспорт "зеленого" водорода требуют наличия соответствующей инфраструктуры, и мы знаем, что наши азербайджанские партнеры серьезно изучают этот вариант", - сказал Седлачек.

По его словам, сегодня компании из Чехии ожидают конкретных возможностей относительно участия в восстановительных работах в Карабахе.

"Своевременная публикация актуальной и полной информации была бы полезна компаниям, заинтересованным в участии в государственных тендерах. Недавняя публикация 4-летнего плана действий по созданию Зоны "зеленой" энергетики в Карабахе также имеет важное значение", - сказал Седлачек.

Также, по словам посла, товарооборот между Азербайджаном и Чехией в январе - мае 2022 года вырос на 104 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Торгово-экономическое сотрудничество является одним из главных приоритетов наших двусторонних отношений. Несмотря на усилия правительств двух стран, пандемия COVID-19 существенно повлияла на динамику торговли между Азербайджаном и Чехией", - сказал Седлачек.

По словам посла, отсутствие прямых авиарейсов между столицами двух государств на протяжении почти трех лет также является фактором, который несколько ограничил деловые отношения и затруднил транспортные перевозки.

Посол отметил, что статистика товарооборота между Азербайджаном и Чехией по итогам января - мая 2022 года указывает на постепенное возвращение к показателям до пандемии коронавируса.

У частного сектора Азербайджана и Чехии есть огромные возможности для расширения сотрудничества с целью укрепления торговых отношений между двумя странами, отметил дипломат.

"Мы рассчитываем на новые инвестиционные возможности для чешских компаний в Азербайджане в сферах связи и энергетики", - сказал Седлачек.

Говоря об инвестиционных возможностях для предпринимательского сектора, посол отметил, что компании из Чехии надеются на новые инвестиционные возможности в Азербайджане в сфере связи и энергетики.

"Корпорация экспортных гарантий и страхования Чехии и Чешский экспортный банк готовы поддержать качественные и хорошо подготовленные бизнес-проекты. Излишне говорить, что любой, кто намерен инвестировать средства за рубеж, сначала захочет ознакомиться с правовым климатом соответствующей страны. В этом смысле условия, гарантированные правительством Азербайджана для потенциальных инвесторов в Алятской свободной экономической зоне, представляют интерес. Наше посольство также находится в контакте с Агентством по развитию экономических зон Азербайджана", - сказал Седлачек.

"За прошедшие 10 лет Чехия реализовала наиболее важные инвестиционные проекты в Азербайджане в области транспортной инфраструктуры. Наш флагманский проект - реконструкция азербайджанского участка железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс был завершен группой чешских компаний во главе с Moravia Steel в 2019 году", - сказал посол.

По словам дипломата, пилотный проект, реализацию которого чешские компании завершили в школе села Гараваллы Шамахинского района в 2018 году, был направлен на повышение осведомленности об эффективном использовании энергетических ресурсов.

Кроме того, посол сообщил, что Чешский экспортный банк предложил правительству Азербайджана кредит для финансирования продолжения проекта, если правительство сочтет его полезным.

Twitter: @mariiiakhm