Команда EU4Energy о поддержке трансформации энергосектора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Команда энергетической программы ЕС EU4Energy находится в постоянном сотрудничестве и диалоге с Азербайджаном с целью поддержки трансформации энергетического сектора страны, сказал Trend официальный представитель программы.

"Программа EU4Energy реализуется Советом европейских энергетических регуляторов (CEER), Секретариатом Энергетического сообщества (EnCS) и Международным энергетическим агентством. Мы находимся в постоянном сотрудничестве с министерством энергетики Азербайджана, Агентством по регулированию энергетических вопросов и Агентством по возобновляемым источникам энергии", - сказал он.

По словам представителя программы, 25 мая команда EU4Energy провела семинар, в котором приняли участие европейские и азербайджанские эксперты, чтобы обсудить роль возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общей концепции "умного" города/села, а также виды дополнительных услуг, которые следует использовать в связи с ВИЭ для проектирования "умного" города/села.

Концепция "умных" городов/сел нацелена на внедрение инноваций, создание и продвижение практик для решения городских проблем и создания объединенной, технологически продвинутой и устойчивой инфраструктуры. Это позволяет гражданам и органам местного самоуправления совместно разрабатывать инициативы для удовлетворения потребностей городов/сел и использовать интеллектуальные технологии для эффективного и действенного управления активами и ресурсами в растущей городской среде.

Кроме того, эксперты ЕС сосредоточили внимание на выполнении требований ЕС государствами-членами, а также на реализации целей устойчивого развития, которые преследуют Австрия и Греция. Например, эксперт из Венского агентства городских инноваций Viennas Smart City Agency рассказал, как города и села Азербайджана могли бы внедрять интеллектуальные решения.

По словам представителя программы, ее текущий этап "Содействие переходу к "чистой" энергии в странах Восточного партнерства: Фаза II" продлится до декабря 2024 года.

"Программа будет способствовать развитию надежной законодательной и нормативной базы в области энергетики, поддержке перехода региона к "чистой" энергии и либерализации энергетического рынка. Это также позволит решить новые проблемы и возможности, такие как постепенное внедрение цифровых технологий во все сегменты рынка, связанные с энергетикой, при одновременном повышении экономической эффективности. Граждане стран "Восточного партнерства" выиграют от более стабильного и устойчивого энергетического рынка, расширения прав и возможностей потребителей, повышения энергетической безопасности и содействия развитию "чистой" энергетики", - сказал он.

Twitter: @mariiiakhm