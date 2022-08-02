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В Азербайджане обнародован объем выданных по гослинии ипотечных кредитов

Экономика Материалы 2 августа 2022 12:01 (UTC +04:00)
В Азербайджане обнародован объем выданных по гослинии ипотечных кредитов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На 2 августа по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана 39 778 заемщикам были выданы ипотечные кредиты на сумму 2,22 миллиарда манатов.

Об этом сообщили в ИКГФ в ответ на запрос Trend.

В рамках механизма сдачи квартир в аренду с правом выкупа 1 847 граждан улучшили свои жилищные условия, говорится в сообщении.

Сумма предоставленных фондом гарантий и субсидий по бизнес-проектам составила 312,411 миллиона манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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