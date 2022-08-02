SOFAZ сократил продажи валюты по итогам июля 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продал на валютных аукционах в июле 2022 года 212,3 миллиона долларов, что на 23,66 процента, или 65,8 миллиона долларов меньше показателя предыдущего месяца (278,1 миллиона долларов), сообщает во вторник Trend со ссылкой на SOFAZ.

Продажи валюты сократились на 54,01 процента, или 249,3 миллиона долларов (461,6 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Отметим, что SOFAZ был создан в 1999 году и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы для строительства и реконструкции стратегически важных инфраструктурных объектов, а также для решения важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на второе августа составляет 1,7 AZN/1 USD.