MasterCard продолжает переговоры с ЦБ Турции о признании в этой стране такситных карт Азербайджана

БАКУ /Trend/ - MasterCard продолжает вести переговоры с Центральным банком Турции о признании азербайджанских такситных (кредитных) карт в Турции.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдал, в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной запуску Google Pay в Азербайджане.

По его словам, работа в этом направлении продолжается и в ближайшее время держателям такситных карт Азербайджана планируется предоставить возможность совершать платежи в рассрочку в Турции.

Напомним, что MasterCard начал вести переговоры с Центральным банком Турции по этому вопросу еще в 2021 году.