Азербайджан и Польша обсудили возможности расширения экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Есть широкие возможности для установления связей между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и соответствующими структурами Польши, организации бизнес-форумов и деловых встреч между предпринимателями.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на встрече с послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски.

Было отмечено, что Азербайджан и Польша имеют широкие возможности для сотрудничества в областях транспорта, транзита, восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, участия польских компаний в проектах, реализуемых в промышленных парках, свободной экономической зоне Алят, в области цифровой экономики и инноваций.

"На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между нашими странами в областях энергетики, торговли, взаимных инвестиций, стартапов, организации бизнес-миссий и др., а также были подчеркнуты связи в рамках проектов Twinning, отмечены перспективы расширения партнерства", - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах расширения торгово-экономических связей.