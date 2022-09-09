В Азербайджане названо число исследований внутреннего рынка для предпринимателей

БАКУ /Trend/ - На сегодня по обращениям предпринимателей в Азербайджане проведены 19 исследований внутреннего рынка, результаты которых были представлены субъектам предпринимательства, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Наряду с этим, исследования внутреннего рынка проводятся и по инициативе агентства. Уже проведено 25 подобных исследований, результаты которых размещены на сайте МСБ https://smb.gov.az/az/nav/daxili-bazar-arasdirmasi.

По обращениям предпринимателей и инициативе агентства продолжаются исследования внутреннего рынка по нескольким направлениям, результаты которых будут представлены в соответствующем порядке.

Отметим, что Агентство оказывает информационную и финансовую поддержку микро-, малому и среднему бизнесу для проведения исследований внутреннего рынка. В соответствии с утвержденными Президентом Азербайджана 29 мая 2019 года "Правилами оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства" государством финансируется 80% стоимости каждого исследования, проводимого на основании заявки субъекта микробизнеса, и 50% стоимости исследования, проводимого по запросу субъекта малого бизнеса. В целом размер финансовой поддержки на проведение одного исследования внутреннего рынка составляет до 20 тысяч манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)