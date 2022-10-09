Азербайджанский газ становится все более важным для Европы - итальянский эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с его сбалансированной политикой имеет все шансы значительно увеличить свою долю на европейском газовом рынке.

Об этом Trend сказал Даниэль Помье Винчелли, исследователь из итальянского университета Сапиенца.

Он отметил, что конфликт в Украине привел к существенному сокращению поставок энергоносителей из России в Европу, в связи с чем еще большую важность приобретает азербайджанский газ.

"Безусловно, при надлежащих инвестициях у Азербайджана есть очень хорошие шансы удвоить свой экспорт газа в Европу за 3-4 года. Хотя и со стороны европейцев есть потребность в масштабных инвестициях", - сказал эксперт.

Что касается недавно запущенного интерконнектора Греция-Болгария (IGB), Винчелли отметил, что этот проект является значительным вкладом в укрепление Южного газового коридора (ЮГК) и в планы ЕС по диверсификации своих источников энергии.

"IGB, являясь частью Трансадриатического трубопровода (TAP), также способствует обеспечению поставок энергоносителей в мою страну, Италию, которая глубоко вовлечена в реализацию IGB через государственную компанию Edison", - добавил он.

Что касается экспортного потенциала азербайджанской электроэнергии, и особенно "зеленой" энергии, эксперт отметил, что Азербайджан, будучи прикаспийской страной с умеренным климатом, имеет хорошие шансы стать экспортером возобновляемой энергии в Европу.

"Возобновляемая энергетика является стратегической задачей ЕС. Теперь вопрос уже не в том, выбирать ли между возобновляемыми источниками энергии и ископаемым топливом, а в том, как и когда добиться преобладания первых над вторым. Это долгий путь", - добавил он.

Twitter: @mariiiakhm