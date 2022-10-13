Агентство Азербайджана о новых требованиях к маркировке пищевых продуктов

БАКУ /Trend/ - Закон «О безопасности пищевых продуктов», который вступит в силу с 1 января 2023 года, определяет новые требования к информации на этикетке (маркировке) пищевых продуктов. В новый закон включены дополнительные положения о требованиях к маркировке.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, в соответствии с новым законом свойства того или иного пищевого продукта, которые не являются для него специфичными, не должны указываться на этикетке продукта.

Был отмечено, что размещение недостоверной информации на этикетке продукта ведет к обману потребителей, тем самым нарушая их права, и может в конечном итоге вызвать определенные проблемы для здоровья и жизни человека. Исследования выявили наличие подобных случаев на потребительском рынке. Так, на этикетке некоторых продуктов указывается, что он обладает особыми свойствами, и содержит или же не содержит те или иные ингредиенты, в то время как он обладает теми же свойствами, что и другие аналогичные пищевые продукты. Данное обстоятельство создает впечатление, что эти продукты лучше других аналогичных продуктов, что приводит к формированию у потребителей ложного мнения. Соответствующее требование, содержащееся в законе "О безопасности пищевых продуктов", служит именно устранению таких обстоятельств.

С принятием данного закона отменяется применение на этикетке пищевых продуктов таких названий, как «лекарственный» и запрещается указывать на этикетке любого пищевого продукта, в том числе минеральной воды, информацию о том, что он имеет свойства предупреждать различные заболевания или обладает целебными свойствами, либо применять названия, создающие такое впечатление.

(Перевод: Фидан Мустафаева)