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Из Кыргызстана будут завезены яки для разведения в Карабахе

Экономика Материалы 19 октября 2022 20:29 (UTC +04:00)
Из Кыргызстана будут завезены яки для разведения в Карабахе

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Из Кыргызстана будет завезен крупный рогатый скот для разведения в Карабахе.

Об этом сообщил Trend в среду в Бакинском Экспо-центре заведующий отделом протокола министерства сельского хозяйства Азербайджана Тогрул Гафарбейли.

По его словам, ведутся переговоры по этому вопросу.

"Со следующего года планируется завоз крупного рогатого скота, и в частности яков. В качестве пилотного проекта планируется их разведение в Кяльбаджаре, а затем в Лачине", - сказал Гафарбейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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