Из Кыргызстана будут завезены яки для разведения в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Из Кыргызстана будет завезен крупный рогатый скот для разведения в Карабахе.

Об этом сообщил Trend в среду в Бакинском Экспо-центре заведующий отделом протокола министерства сельского хозяйства Азербайджана Тогрул Гафарбейли.

По его словам, ведутся переговоры по этому вопросу.

"Со следующего года планируется завоз крупного рогатого скота, и в частности яков. В качестве пилотного проекта планируется их разведение в Кяльбаджаре, а затем в Лачине", - сказал Гафарбейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)