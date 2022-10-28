В Азербайджане зафиксирован значительный рост налоговых поступлений - министр

БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2022 года в Азербайджане зафиксирован значительный рост налоговых поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что рост налоговых поступлений более чем в два раза зафиксирован в секторе добычи.

"Рост поступлений в бюджет по подоходному налогу составил 48,2 процента, НДС - 27,8 процента, по недвижимости - 24,6 процента, по доходам физических лиц - 22,4 процента, дорожном налогу - 15,8 процента, акцизному - 15,3 процента, земельному - 11,5 процента и по упрощенному налогу - 10,1 процента", - говорится в публикации.