Предприниматели российского региона планируют заключить экспортные контракты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В представительстве Российского экспортного центра в Азербайджане состоялась встреча с делегацией деловых кругов Орловской области РФ, прибывших с бизнес-миссией в Азербайджан во главе с руководителем регионального Центра поддержки экспорта Инессой Волковой.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, цель визита – заключение экспортных контрактов на поставку продукции предприятий Орловской области.

В ходе встречи торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов рассказал о финансовых и нефинансовых инструментах для поддержки экспортеров, особенностях участия в государственных и частных закупках, а также дополнительных нишах для продвижения продукции товаропроизводителей Орловской области.

В свою очередь, Инесса Волкова отметила, что экспорт субъектов малого и среднего предпринимательства Орловской области в общем объеме экспортной выручки региона занимает 38 процентов, что является довольно высоким показателем по сравнению с другими регионами центрального федерального округа России.

В течение ближайших дней участников бизнес-миссии ожидает большое количество переговоров, B2B встреч и посещений азербайджанских предприятий.

Отметим, что в состав делегации вошли представители ООО «КЗ «Эксперт-кабель» (производитель кабельно-проводниковой продукции), ООО «Катрина» (производитель инновационных изделий для обогрева), ООО «Самсон» (производитель грузоподъемных механизмов и съемных грузозахватных приспособлений).