В Азербайджане изучаются аспекты социально-экономического воздействия денежных переводов

БАКУ /Trend/ - Идет активная разработка плана по усовершенствованию в сфере денежных переводов в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом 22 ноября сказал глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимир Георгиев во время второй встречи рабочей группы проекта “Усиление социально-экономического влияния денежных переводов в Азербайджане".

"Сегодня мы проводим второе заседание рабочей группы проекта. В ней представлены государственные учреждения, в том числе банки, а также другие структуры. Целью проекта является измерение социально-экономических результатов в сфере денежных переводов и предоставление конкретных решений", - сказал глава представительства.

По словам Георгиева, специалисты группы программы в Азербайджане провели опросы с целью исследований в данной сфере.

Он добавил, что денежные переводы являются также очень важным фактором для развития экономики страны.