Грузоперевозки через Азербайджан воздушным и наземным транспортом значительно возросли - замминистра

БАКУ /Trend/ - За последние несколько месяцев грузоперевозки через Азербайджан воздушным и наземным транспортом значительно увеличились.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумбатов на конференции по теме "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

По словам замминистра, Азербайджан нацелен на развитие регионального сообщения и намерен реализовать ряд проектов в транспортно-логистической сфере.

"Такие проекты, как развитие коридора Север-Юг, Транскаспийского коридора уже реализуются. Мы намерены полностью использовать транзитный потенциал. Поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан планируется довести до 5 миллионов тонн", - сказал он.

Гумбатов подчеркнул, что на освобожденных землях так же реализуется ряд проектов в транспортной сфере, уже построены два аэропорта, и строится еще один.