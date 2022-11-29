Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

Экономика Материалы 29 ноября 2022 18:16 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии пяти физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, лицензии были аннулированы в соответствии со статьей 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности” на основании добровольного обращения.

Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы:

Страховой агент Дата выдачи лицензии Номер лицензии
1 Гусейнов Илькин Агагусейн оглы 13.02.2013 000861
2 Гасанов Махир Исмаил оглы 05.03.2012 000575
3 Исмаилов Ильхам Нариман оглы 18.03.2011 000417
4 Гараева Самира Ариф гызы 25.09.2019 SA-0140
5 Агаева Кямаля Газыбей гызы 21.07.2009 000208
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости