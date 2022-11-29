Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии пяти физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, лицензии были аннулированы в соответствии со статьей 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности” на основании добровольного обращения.
Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы:
|№
|Страховой агент
|Дата выдачи лицензии
|Номер лицензии
|1
|Гусейнов Илькин Агагусейн оглы
|13.02.2013
|000861
|2
|Гасанов Махир Исмаил оглы
|05.03.2012
|000575
|3
|Исмаилов Ильхам Нариман оглы
|18.03.2011
|000417
|4
|Гараева Самира Ариф гызы
|25.09.2019
|SA-0140
|5
|Агаева Кямаля Газыбей гызы
|21.07.2009
|000208