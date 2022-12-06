Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" присоединился к глобальному договору ООН, чтобы внести свой вклад в реализацию целей устойчивого развития.

Как сообщили во вторник Trend в ЗАО, Бакинский порт был принят в качестве члена глобального договора ООН.

"Таким образом Бакинский порт присоединился к 18 другим морским портам и компаниям по управлению портами в инициативе достижения целей устойчивого развития (ЦУР) и принятия социально-ответственной политики", - сказали в ЗАО.

Также, было отмечено, что заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор глобального договора Санда Оджиамбо приветствует присоединение порта к этой инициативе.

В ее письме подчеркивается поддержка системой ООН усилий порта по внедрению одиннадцати универсальных принципов глобального договора ООН и содействию более устойчивой и инклюзивной мировой экономике.