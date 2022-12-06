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Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)

Экономика Материалы 6 декабря 2022 17:00 (UTC +04:00)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" присоединился к глобальному договору ООН, чтобы внести свой вклад в реализацию целей устойчивого развития.

Как сообщили во вторник Trend в ЗАО, Бакинский порт был принят в качестве члена глобального договора ООН.

"Таким образом Бакинский порт присоединился к 18 другим морским портам и компаниям по управлению портами в инициативе достижения целей устойчивого развития (ЦУР) и принятия социально-ответственной политики", - сказали в ЗАО.

Также, было отмечено, что заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор глобального договора Санда Оджиамбо приветствует присоединение порта к этой инициативе.

В ее письме подчеркивается поддержка системой ООН усилий порта по внедрению одиннадцати универсальных принципов глобального договора ООН и содействию более устойчивой и инклюзивной мировой экономике.

Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
Бакинский порт присоединился к глобальному договору ООН (ФОТО)
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