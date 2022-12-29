В Баку министерство выставляет на продажу отремонтированные квартиры по низким ценам

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана с 23 января 2023 года начнет продажу квартир, построенных для бывших вынужденных переселенцев.

Министерство уже официально обнародовало цены на квартиры, их местоположение и другую информацию.

Квартиры, расположенные в поселках Рамана, Умид, Курдаханы, Абшеронском и Самухском районах Баку, будут выставлены на продажу онлайн.

Цены на квартиры в поселке Умид Гарадагского района начинаются от 66 304 манатов (740 манат за квадратный метр). За 66 304 маната в поселке Умид можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью 89 квадратных метров, с полным ремонтом.

А в поселке Рамана стоимость трехкомнатной квартиры площадью 79,2 квадратный метров(800 манат за кваратный метр) составляет 63 360 манатов.

В поселке Курдаханы стоимость трехкомнатной квартиры площадью 71 квадратных метров составляет 56 800 манатов. Здесь также стоимость квадратного метра начинается от 800 манатов, а квартиры продаются в отремонтированном виде.

Подробную информацию можно приобрести по ссылке.

Как продажа этих квартир повлияет на рынок недвижимости?

Некоторые эксперты по недвижимости считают, что квартиры не привлекают особого внимания из-за их расположения в пригородах Баку. В целом эти квартиры не сильно повлияют на цены. Так как люди чаще предпочитают покупать жилье ближе к центру. Потому что эти квартиры легче продать в будущем, и они подходят для сдачи в аренду.

Есть и утверждающие обратное. В настоящее время продажа сравнительно дешевых и отремонтированных квартир выгодно для молодых семей, которые в поисках жилья.

Эксперт по недвижимости Рамиль Османлы в четверг сказал Trend, что постепенно, после возвращения вынужденных переселенцев в Карабах, их жилье также будет выставлено на продажу. Однако пока сложно сказать, на каком уровне будут продажи и какой результат они дадут. Так как спрос на квартиры в выбранных районах не высок. На цены и условия квартир, продаваемых в таких районах, должна быть установлены скидки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)