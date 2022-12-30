В Азербайджане вводятся налоговые льготы для неплатежеспособных кредитных организаций

БАКУ /Trend/ - C 2023 года в Азербайджане кредитные организации, признанные банкротами, будут освобождаться от уплаты имущественного и земельного налогов, приостанавливаться начисление процентов по налоговой задолженности.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана, срок освобождения от уплаты НДС при предъявлении активов банков в рамках процедуры банкротства продлевается до 1 января 2026 года.

В госслужбе подчеркнули, что, согласно требованиям Налогового кодекса, в случае неуплаты налогов в установленный срок налогоплательщику начисляются проценты за каждый прошедший день по истечении срока уплаты. Однако, в соответствии с Налоговым кодексом, не предусмотрено приостановление уплаты налогов или начисление процентов, когда предприятие находится в процессе ликвидации.

"Для упрощения администрирования исполнения налоговых обязательств кредитных организаций, находящихся в процессе ликвидации, в Налоговый кодекс включены положения, касающиеся приостановления начисления процентов по просроченным налоговым обязательствам кредитных организаций, признанных банкротами по вступившему в законную силу решению суда. При этом, учитывая, что исчисление имущественного и земельного налогов в процессе банкротства кредитной организации экономически неэффективно, кредитные организации освобождаются от уплаты имущественного и земельного налогов с периода принятия решения суда", - говорится в сообщении ГНС.