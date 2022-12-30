БАКУ /Trend/ -В Азербайджане утверждено применение пенсионной амнистии.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) было предложено изменение в закон "О трудовых пенсиях".

Согласно изменению, предусматривается применение срочной амнистии при вычете суммы уже выплаченной трудовой пенсии и надбавки к трудовой пенсии. Так, по действующим правилам, эта сумма удерживается на основании решения органа, определяющего трудовую пенсию, с согласия пенсионера, а в случае отсутствия согласия – по решению суда. Согласно изменению, будет удерживаться только сумма, переплаченная за последние три года. На настоящее время подлежит возврату вся переплаченная сумма. Согласно изменению, с тех, кто получает небольшую пенсию, будет взиматься сумма в размере 10 процентов, а пенсию в большем размере - 20 процентов.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и одобрено в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)