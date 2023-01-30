Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном вырос

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в январе - декабре 2022 года составил 10,81 миллиона долларов, или почти 0,18 процента от суммарного азербайджанского внешнеторгового оборота со странами СНГ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По данным ведомства, товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в январе – декабре 2022 года вырос на 19,87 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (9,018 миллиона долларов).

Доля Кыргызстана в общем товарообороте Азербайджана в январе – декабре 2022 года составила 0,02 процента.

Кыргызский импорт из Азербайджана в январе – декабре 2022 года составил 4,736 миллиона долларов, что на 21,36 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (6,023 миллиона долларов).

Экспорт в Азербайджан в январе – декабре 2022 года составил 6,073 миллиона долларов, что на 102,78 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (2,995 миллиона долларов).

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам 2022 года вырос на 55,36 процента, или 18,774 миллиарда долларов по сравнению с 2021 годом - с 33,912 миллиарда до 52,646 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 38,146 миллиарда долларов, что на 15,94 миллиарда долларов, или 71,8 процента превышает показатель 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 72,4 процента против 65,48 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,834 миллиарда долларов, или 24,21 процента - с 11,706 миллиарда до 14,54 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 27,6 процента против 34,52 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении на более чем 13,106 миллиарда долларов, или в 2,2 раза - до 23,606 миллиарда долларов против 10,5 миллиарда долларов в 2021 году.