Необходимы новые правила регулирования для рационального использования водных ресурсов - ФАО

АГДАМ /Trend/ - Необходимы новые правила регулирования для рационального использования водных ресурсов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам заместитель представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Бариз Мехтиев после стратегических консультаций по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН, проведенных в Агдаме.

Мехтиев отметил, что в настоящее время ФАО реализует проект в рамках технического сотрудничества с правительством по эффективному использованию водных ресурсов.

"В рамках проекта мы оказываем поддержку правительству в разработке новой стратегии рационального использования водных ресурсов, также разработаны три сценария по использованию воды, водным ресурсам до 2050 года. Надеемся, что разработка этих сценариев внесет вклад в новую принятую стратегию. Кроме того, отмечу, что поскольку водные ресурсы, как правило, являются наиболее актуальной темой в мире, на уровне ООН проводится конференция по водным ресурсам. С 21 по 24 марта пройдет конференция в Нью-Йорке. В рамках данной конференции будет проведено специальное мероприятие, на котором будут отмечены проводимые в Азербайджане мероприятия, связанные с эффективным управлением водными ресурсами. Это мероприятие проводится правительством, и ФАО также оказывает поддержку в его проведении", - сказал он.

Напомним, что в Агдаме прошли стратегические консультации по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН. В мероприятии приняли участие главы министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и здравоохранения, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства Азербайджана по разминированию, специальные представители Президента Азербайджана, сотрудники Администрации Президента, представленные в Межведомственном центре, действующем при Координационном штабе, а также руководящие лица действующих в Азербайджане офисов агентств ООН.

(Перевод: Фидан Мустафаева)