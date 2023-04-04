Азербайджан изучает международный опыт в создании "умных городов" (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2022 году Научно-экономический аналитический институт при Министерстве экономики Азербайджана изучал опыт различных стран в связи с ведущей ролью цифровых технологий в развитии концепции «умных городов» в Азербайджане.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления института Махир Гумбатов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

"В настоящее время в развитых странах проанализированы вопросы использования инновационных технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки больших данных", - сказал он.

Отметим, что Научно-экономический аналитический институт осуществляет разработку и обеспечение мероприятий в экономической и других смежных областях страны. Он проводит с этой целью фундаментальные и прикладные научные и экспериментальные исследования, создает исследовательскую базу по поддержке и обеспечению устойчивости развития экономики и ее отдельных отраслей, создает аналитическую базу данных и информационные системы, разрабатывает программы и проекты, осуществляет мониторинг и оценку в соответствующей области. Это мозговой центр, который работает по направлениям стратегического планирования и обеспечения инновационного развития, а также готовит высококвалифицированных научных кадров и участвует в развитии человеческого капитала.