Обнародовано количество счетов инвесторов в НДЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе - марте 2023 года в Национальном депозитарном центре (НДЦ) для инвесторов было открыто 559 новых счетов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на НДЦ, 549 из новых счетов принадлежали инвесторам-резидентам и 10 - нерезидентам.

Таким образом, общее количество счетов инвесторов достигло 120 182.

Отметим, что в 2022 году в НДЦ для инвесторов было открыто 2 113 новых счетов (2 064 из новых счетов принадлежали инвесторам-резидентам и 49 – нерезидентам).

В частности, 1 908 из новых счетов резидентов принадлежали физическим лицам, а 156 - юридическим, из новых счетов нерезидентов 44 принадлежали физическим, 5 - юридическим лицам.

Напомним, что Национальный депозитарный центр (НДЦ) - это участник рынка ценных бумаг, выполняющий функцию централизованного депозитарного обслуживания сделок с ценными бумагами. Миссией НДЦ является оказание депозитарных, реестроведческих и клиринговых услуг с применением современных технологий, соответствующих международным стандартам