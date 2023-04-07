В рамках торговой миссии Азербайджан-Казахстан подписано контрактов на более чем 55 миллионов долларов - министр

БАКУ /Trend/ - В рамках торговой миссии, которая проходит в Баку подписано восемь контрактов, стоимость которых превысила 55 миллионов долларов.

Об этом сказал вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в ходе 19-го заседания Межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан, сообщает в пятницу Trend.

Министр торговли и интеграции отметил успех торговой миссии в Баку и предложил продолжать практику взаимных миссий на полугодовой основе.

Он отметил стратегические отношения между Азербайджаном и Казахстаном, которые продолжают развиваться.

Жумангарин отметил важность Комплексной программы развития сотрудничества на 2022-2026 года, которая была подписана в рамках визита Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в августе 2022 года.

В контексте развития торговых отношений Жумангарин подчеркнул, что объем торговли в 400-500 млн является низким показателем. Министр добавил, что Баку и Астана имеют больший потенциал, который необходимо реализовать. Также он отметил, что рынок Азербайджана имеет важное значения для Казахстана.

В рамках транзитного и транспортного сотрудничества, министр подчеркнул важность партнерства с Азербайджаном. Мы заинтересованы в устранении узких мест в рамках Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (ТМТМ). Он отметил важность создания совместного предприятия между Азербайджаном и Казахстаном для увеличения эффективности сотрудничества в рамках ТМТМ.

Министр информировал участников комиссии о работе по проекту прокладки оптико-волоконной линии связи. Он отметил, что Казахстан работает над налаживанием необходимой инфраструктуры и решением вопросов, связанных с финансированием данного проекта.