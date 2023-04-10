В Азербайджане состоится выставка отечественных компаний "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство"

БАКУ /Trend/ - На выставке отечественных компаний, посвященной 100-летию великого лидера, представят свою продукцию и услуги более 150 компаний, работающих в сфере промышленности, сельского хозяйства, пищевой индустрии, ИКТ, образования, строительства, логистики, текстильной и других сферах.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса, 8-10 июня в связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева в Baku Crystal Hall пройдет выставка местных компаний на тему "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство".

На выставке, организованной при поддержке Министерства экономики, Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Marsol Group, будут представлены продукты и услуги местных компаний, действующих в сфере промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образования, строительства, логистики, текстиля и других сферах.

Целью выставки, в которой примут участие более 150 компаний, является более широкое продвижение азербайджанских компаний, расширение доступа к рынкам, развитие делового партнерства с бизнесменами и установление сотрудничества.

Компании, желающие принять участие в выставке, могут обратиться за подробной информацией по телефону (+994 12) 310 15 58 или *0555.