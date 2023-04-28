В Азербайджане внесены изменения в правила хранения и использования Государственного зернового фонда

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Правила хранения и использования Государственного зернового фонда", утвержденные постановлением №105 от 7 июля 2009 года Кабинета министров Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.

Согласно изменениям, заготовка и обновление зерна в Фонде осуществляются по решению государственного заказчика с согласованием с Кабинетом министров, а использование зерна из Фонда - по решению Кабинета министров. Срок хранения зерна не должен превышать 24 месяцев с года сбора зерна.

Использование зерна из Фонда осуществляется с целью удовлетворения потребительского спроса на данную продукцию, выполнения международных обязательств, а также для стабильности обеспечения страны зерном и предотвращения краткосрочных резких колебаний цен на зерновую продукцию на внутреннем рынке. Отпуск (реализация) зерна из Фонда для использования осуществляется исходя из рыночной цены зерна. При этом учитывается необходимость сохранения цены на зерно с учетом конъюнктуры цен внутреннего рынка.