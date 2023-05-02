Валютные резервы Азербайджана превысили $9 млрд

БАКУ /Trend/ - На первое мая 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили свыше 9,189 миллиарда долларов.

Как сообщили во вторник Trend в Центробанке Азербайджана, это на 0,62 процента, или 56 миллионов долларов больше показателя предыдущего месяца и на 29,65 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

По данным регулятора, на первое мая 2022 года официальные валютные резервы ЦБА составили почти 7,088 миллиарда долларов, а на первое апреля 2023 года - 9,133 миллиарда долларов.