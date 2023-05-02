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Валютные резервы Азербайджана превысили $9 млрд

Экономика Материалы 2 мая 2023 17:32 (UTC +04:00)
Валютные резервы Азербайджана превысили $9 млрд

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - На первое мая 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили свыше 9,189 миллиарда долларов.

Как сообщили во вторник Trend в Центробанке Азербайджана, это на 0,62 процента, или 56 миллионов долларов больше показателя предыдущего месяца и на 29,65 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

По данным регулятора, на первое мая 2022 года официальные валютные резервы ЦБА составили почти 7,088 миллиарда долларов, а на первое апреля 2023 года - 9,133 миллиарда долларов.

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