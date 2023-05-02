Цена нефти Brent на лондонской бирже опустилась ниже $77 за баррель впервые с 27 марта

БАКУ /Trend/ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2022 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 марта 2023 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость Brent снижалась на 3,43 процента - до 76,68 доллара за баррель.

На сегодняшний день цена Brent ускорила снижение и торговалась на уровне 76,6 доллара за баррель (-3,53 процента), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне 2023 года снижался на 3,77 процента - до 72,91 доллара за баррель.