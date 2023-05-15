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Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Экономика Материалы 15 мая 2023 18:33 (UTC +04:00)
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит предпринимателю Авазу Алиеву.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки отечественного производства Фонд развития предпринимательства предоставил предпринимателю Авазу Алиеву льготный кредит в размере 150 тысяч манатов для реализации проекта по расширению деятельности тепличного хозяйства. Проект будет реализован в Сальянском районе", - говорится в публикации.

Напомним, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.

Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства
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