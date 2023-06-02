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Азербайджан и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

Экономика Материалы 2 июня 2023 16:53 (UTC +04:00)
Азербайджан и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию МСБ Азербайджана и Ассоциация бизнеса Грузии подписали меморандум о взаимопонимании

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов.

"В рамках Грузино-Азербайджанского бизнес-форума был подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством развития МСБ и Ассоциацией бизнеса Грузии. Мы считаем, что документ будет способствовать расширению связей между МСБ обеих стран", - говорится в публикации Мамедова.

Азербайджан и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Азербайджан и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Азербайджан и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Азербайджан и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Азербайджан и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Азербайджан и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Азербайджан и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Азербайджан и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
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