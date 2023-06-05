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В Азербайджане будет переформирована организация деятельности пунктов обмена валют

Экономика Материалы 5 июня 2023 12:15 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет переформирована организация деятельности пунктов обмена валют

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет переформирована организация деятельности пунктов обмена валют.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов, выступая сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что изменения в закон "О Центральном банке" предусматривают и этот вопрос.

Планируется создание не малых, а институциональных отделений по обмену валют, сказал Кязымов.

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