Парламент Азербайджана ратифицирует соглашение об упрощении транзитных таможенных процедур в рамках БТК

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицирует соглашение "О предварительном обмене информацией между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Грузии и Правительством Турецкой Республики для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс".

Как сообщает во вторник Trend, данный законопроект был рассмотрен на сегодняшнем онлайн-заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

После обсуждения он был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании парламента.