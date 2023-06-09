В Турции будет пробурено около 200 нефтяных скважин

БАКУ /Trend/ - К концу 2023 года в Турции будет пробурено около 200 новых нефтяных скважин на 20 участках.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщила компания "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı" (TPAO).

Согласно информации, TPAO планирует к концу года увеличить добычу нефти внутри страны до 90 тыс. баррелей.

Отметим, что добыча нефти в Турции достигла рекордного за последние 32 года показателя - 76 тыс. баррелей.

Напомним, что 2 мая Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии новых запасов нефти в юго-восточной провинции Ширнак.