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В Азербайджане может быть применена финансовая амнистия

Экономика Материалы 23 июня 2023 14:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане может быть применена финансовая амнистия

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть применена финансовая амнистия.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов во время обсуждения предлагаемых изменений в Закон" О Центральном банке Азербайджанской Республики" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), отметив, что в настоящее время правительство проводит достаточно обширные исследования для финансовой амнистии.

По его словам, денежная масса в Азербайджане сегодня составляет 14 миллиардов манатов.

"То есть в стране 14 миллиардов манатов наличными. По сравнению с нашими партнерами, соседними странами это достаточно внушительная цифра. Разумеется, что как финансовый сектор и ЦБА мы положительно относимся к амнистии", - отметил Кязимов.

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