БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть применена финансовая амнистия.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов во время обсуждения предлагаемых изменений в Закон" О Центральном банке Азербайджанской Республики" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), отметив, что в настоящее время правительство проводит достаточно обширные исследования для финансовой амнистии.

По его словам, денежная масса в Азербайджане сегодня составляет 14 миллиардов манатов.

"То есть в стране 14 миллиардов манатов наличными. По сравнению с нашими партнерами, соседними странами это достаточно внушительная цифра. Разумеется, что как финансовый сектор и ЦБА мы положительно относимся к амнистии", - отметил Кязимов.