Начало добычи с месторождения "Абшерон" является важным вкладом в энергобезопасность Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Начало добычи с месторождения "Абшерон" является важным вкладом в энергетическую безопасность Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X" (Twitter).

"Мы приняли участие в церемонии в связи с началом добычи газа с месторождения "Абшерон". Поэтапное развитие месторождения "Абшерон" с учетом нашего спроса и экспорта, планы по увеличению годовой добычи с 1,5 миллиарда кубометров до 6 миллиардов кубометров являются важным вкладом в энергетическую безопасность Азербайджана и партнеров страны", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня состоялась церемония подачи первого газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон". TotalEnergies совместно с Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного примерно в 100 км к юго-востоку от Баку.

По предварительным оценкам, запасы месторождения составляют около 300 миллиардов кубометров.

Производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана.