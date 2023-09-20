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Утвержден детальный план мероприятий по социально-экономическому развитию Нахчывана

Экономика Материалы 20 сентября 2023 14:34 (UTC +04:00)
Утвержден детальный план мероприятий по социально-экономическому развитию Нахчывана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил детальный план мероприятий "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

В связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает в среду Trend.

Министерству финансов, министерству экономики, полномочному представительству Президента Азербайджанской Республики в Нахчыване и Кабинету министров Автономной Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого постановления.

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