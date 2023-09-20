Утвержден детальный план мероприятий по социально-экономическому развитию Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил детальный план мероприятий "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

В связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает в среду Trend.

Министерству финансов, министерству экономики, полномочному представительству Президента Азербайджанской Республики в Нахчыване и Кабинету министров Автономной Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого постановления.