На аукционы в Баку будет выставлено имущество 4 банков, находящихся в процессе ликвидации

БАКУ/Trend/ - В октябре 2023 года в ЗАО "Бакинский аукционный центр" и ООО "Аукционный центр недвижимости" будут выставлены на торги движимое и недвижимое имущество находящихся в стадии ликвидации банков Азербайджана.

Об этом в среду Trend сообщил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов.

"5 октября в ЗАО "Бакинский аукционный центр" будет выставлено на торги движимое и недвижимое имущество находящегося в процессе ликвидации ОАО "Атабанк", а 12 октября там же пройдут торги имущества ОАО "Dəmirbank" и "Texnikabank", которые также находятся на стадии ликвидации.

12 октября в ООО "Аукционный центр недвижимости" пройдут торги по продаже движимого и недвижимого имущества находящегося в процессе ликвидации ОАО "Günaybank"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на торги выставляются квартира площадью 42,4 квадратных метра (город Гянджа, Кяпязский район, проспект Шаха Исмаила Хатаи, 57/107), принадлежащей ОАО "Атабанк", 22 движимых объекта, принадлежащих "GünayBank", имущественный комплекс площадью 1183,6 квадратных метров (город Гянджа, Кяпязский район, проспект Азиза Алиева, 59), принадлежащего ОАО "DəmirBank" и 0,9 га земельного участка (село Игриг, Губинский район), принадлежащего "TexnikaBank".

Недвижимость банков оценена в 35 тыс. манатов, 25,075 тыс. манатов, 475 тыс. манатов и 10 тыс. манатов соответственно.